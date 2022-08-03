Томас и его друзья: На всех парах!
Томас и его друзья: На всех парах!

Томас и его друзья: На всех парах! (фильм, 2005) смотреть онлайн

7.82005, Thomas & Friends: Calling All Engines!
Мультфильм, Семейный60 мин0+

О фильме

Томас - жизнерадостный паровозик, который мечтал увидеть мир за пределами депо. Эти истории о том, как он осуществил свою мечту. Томас обожает путешествовать в различные части острова, выполняя при этом важные поручения. Иногда в его работе случаются неудачи, но они лишь помогают нашему герою не делать ошибок в будущем. У паровозика есть такие же добрые и трудолюбивые, как и сам он, друзья. Приветливые и отзывчивые персонажи мультсериала увлекут телезрителей в яркий фантазийный мир острова Содор, подарят радостные моменты, научат важным жизненным урокам о ценности дружбы, добра и работы в команде.

Страна
Великобритания
Жанр
Семейный, Мультфильм
Качество
SD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb