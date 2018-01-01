Wink
Детям
Том и Джерри. Сказки. Выпуск 6
Актёры и съёмочная группа фильма «Том и Джерри. Сказки. Выпуск 6»

Режиссёры

Спайк Брандт

Spike Brandt
Режиссёр

Актёры

Дон Браун

Don Brown
АктёрTom
Сэм Винсент

Sam Vincent
АктёрJerry
Майкл Донован

Michael Donovan
АктёрSpike
Николь Оливер

Nicole Oliver
АктрисаMrs. Two Shoes
Колин Мёрдок

Colin Murdock
АктёрButch
Марк Оливер

Mark Oliver
Актёррассказчик
Тревор Дивэлл

Trevor Devall
АктёрRadio Announcer
Чантал Страндт

Chantal Strand
АктрисаTuffy
Скотт МакНил

Scott McNeil
АктёрPolar Bear
Эллен Кеннеди

Ellen Kennedy
АктрисаAunt Spinner

Сценаристы

Роберт С. Рамирез

Robert C. Ramirez
Сценарист
Том Минтон

Tom Minton
Сценарист
Спайк Брандт

Spike Brandt
Сценарист

Продюсеры

Спайк Брандт

Spike Brandt
Продюсер
Алан Барнетт

Alan Burnett
Продюсер
Тони Червоне

Tony Cervone
Продюсер
Пол Дини

Paul Dini
Продюсер

Монтажёры

Роб Десейлс

Rob Desales
Монтажёр
Кен Соломон

Ken Solomon
Монтажёр

Композиторы

Гордон Гудвин

Gordon Goodwin
Композитор