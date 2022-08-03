Том и Джерри. Сказки. Выпуск 4
Wink
Детям
Том и Джерри. Сказки. Выпуск 4

Том и Джерри. Сказки. Выпуск 4 (фильм, 2006) смотреть онлайн

8.22006, Tom and Jerry Tales
Мультфильм80 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Кот Том и мышонок Джерри вызывали смех и покоряли сердца детей и взрослых всего мира на протяжении десятилетий. До сих пор эти два мультгероя-суперзвезды с неизменным успехом поражают зрителей своим мастерством перевоплощения, новыми изобретательными трюками и розыгрышами. ..

Страна
США
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Том и Джерри. Сказки. Выпуск 4»