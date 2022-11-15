Толмен. Первый демон (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Сюрреалистичный инди-хоррор об одной кошмарной поездке на такси. Кэми едет в гости к своему разведенному отцу и берет такси из аэропорта. Водитель, болтливый парень Спенсер, не внушает ей доверия: путь предстоит долгий, а беседы он ведет странные и даже пугающие. Когда рука Кэми уже начинает тянуться к перцовому баллончику, Спенсер на темной лесной дороге сбивает человека. Машина глохнет, а сам пострадавший куда-то исчезает. Попытавшись выйти из леса, Спенсер и Кэми понимают, что все пути приводят их назад к машине, на которой появляется надпись, призывающая заплатить хозяину леса. Что именно ждет от героев загадочный человек – узнаете, посмотрев онлайн фильм «Толмен. Первый демон» в хорошем качестве в сервисе Wink.
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.3 IMDb
- МНРежиссёр
Майкл
Нэйдер
- ДХАктриса
Джордан
Хэйес
- МТАктёр
Макс
Топплин
- ДМАктёр
Джеймс
Макгоун
- РДАктриса
Розмари
Дансмор
- ТЛАктёр
Томас
Л. Колфорд
- ШМАктриса
Шэрон
МакФарлэйн
- ЯПАктриса
Яна
Пек
- ДБАктриса
Джесс
Браун
- ШСАктёр
Шон
Салливан
- ЭЮАктёр
Энтони
Юлк
- МНСценарист
Майкл
Нэйдер
- ДХПродюсер
Джордан
Хэйес
- МТПродюсер
Макс
Топплин
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- ЭЦХудожница
Эллисон
Цвикер
- МНМонтажёр
Майкл
Нэйдер