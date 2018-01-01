Только ты (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.42018, Only You
Драмы, Мелодрамы111 мин18+
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Сюжет
35-летняя красавица Элена ловит такси после новогодней вечеринки. Водитель берет еще одного пассажира. Так Элена знакомится с 26-летним Джейком. У героев начинается страстный роман, и вскоре они съезжаются. Разница в возрасте никак не мешает влюбленным, пока они не решают завести ребенка.
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Информация
СтранаШвеция, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыДрамы, Мелодрамы
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ГВРежиссёр
Гарри
Вутлифф
- ЛКАктриса
Лайа
Коста
- СМАктёр
Стюарт
Мартин
- ЛМАктриса
Лиза
Макгриллис
- ИБАктриса
Изабелла
Барт
- НААктриса
Натали
Арле-Тойн
- ОЛАктёр
Орион
Ли
- Актёр
Джош
О’Коннор
- ДКАктёр
Джо
Кэссиди
- КСАктриса
Кирсти
Стрэйн
- БРАктриса
Бобби
Рэйнсбёри
- ГВСценарист
Гарри
Вутлифф
- МдСценарист
Маттье
де Браконье
- МдПродюсер
Маттье
де Браконье
- Продюсер
Тристан
Голайер
- КМПродюсер
�Клер
Манделл