Только ты (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

35-летняя красавица Элена ловит такси после новогодней вечеринки. Водитель берет еще одного пассажира. Так Элена знакомится с 26-летним Джейком. У героев начинается страстный роман, и вскоре они съезжаются. Разница в возрасте никак не мешает влюбленным, пока они не решают завести ребенка.



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