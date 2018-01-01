Только ты
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Только ты

Только ты (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.42018, Only You
Драмы, Мелодрамы111 мин18+

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Сюжет

35-летняя красавица Элена ловит такси после новогодней вечеринки. Водитель берет еще одного пассажира. Так Элена знакомится с 26-летним Джейком. У героев начинается страстный роман, и вскоре они съезжаются. Разница в возрасте никак не мешает влюбленным, пока они не решают завести ребенка.

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb