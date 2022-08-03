Токийский гуль 2
Wink
Фильмы
Токийский гуль 2

Токийский гуль 2 (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.52019, Tokyo Ghoul S
Ужасы, Фантастика97 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Студент Кэн Канэки жутко переживает из-за своей нынешней сущности - наполовину гуль, наполовину человек. Чтобы не пересекаться с другими гулями, он почти всe время проводит в кафе «Антик» с Токой Кирисимой, но однажды гуль по кличке Гурман заходит к ним на огонeк.

Страна
Япония
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb