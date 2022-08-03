Токийский гуль 2 (фильм, 2019) смотреть онлайн

Студент Кэн Канэки жутко переживает из-за своей нынешней сущности - наполовину гуль, наполовину человек. Чтобы не пересекаться с другими гулями, он почти всe время проводит в кафе «Антик» с Токой Кирисимой, но однажды гуль по кличке Гурман заходит к ним на огонeк.

