Токийский гуль 2 (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.52019, Tokyo Ghoul S
Ужасы, Фантастика97 мин18+
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О фильме
Студент Кэн Канэки жутко переживает из-за своей нынешней сущности - наполовину гуль, наполовину человек. Чтобы не пересекаться с другими гулями, он почти всe время проводит в кафе «Антик» с Токой Кирисимой, но однажды гуль по кличке Гурман заходит к ним на огонeк.
СтранаЯпония
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Триллер
КачествоSD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb