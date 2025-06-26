Токийская история (фильм, 1953) смотреть онлайн бесплатно

Токийская история
Токийская история

Токийская история

8.41953, Tokyo monogatari
Драма135 мин16+

О фильме

Пожилая супружеская пара едет изпровинции вТокио навестить детей: сына, ставшего доктором, идочь, открывшую салон красоты. Дети слишком заняты, поэтому отсылают родителей накурорт. После бессонной ночи нашумном курорте родители возвращаются вТокио. Перед темкак уехать, мать проводит ночь совдовой другого сына, аотец встречается сосвоими старыми собутыльниками. Выходит так, чтотолько вдова сына оказывает старикам достойный прием слюбовью ивниманием, которые имтак нужны.

Страна
Япония
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
135 мин / 02:15

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Токийская история»