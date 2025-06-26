Токийская история (фильм, 1953) смотреть онлайн бесплатно
8.41953, Tokyo monogatari
Драма135 мин16+
О фильме
Пожилая супружеская пара едет изпровинции вТокио навестить детей: сына, ставшего доктором, идочь, открывшую салон красоты. Дети слишком заняты, поэтому отсылают родителей накурорт. После бессонной ночи нашумном курорте родители возвращаются вТокио. Перед темкак уехать, мать проводит ночь совдовой другого сына, аотец встречается сосвоими старыми собутыльниками. Выходит так, чтотолько вдова сына оказывает старикам достойный прием слюбовью ивниманием, которые имтак нужны.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ЯОРежиссёр
Ясудзиро
Одзу
- ТРАктёр
Тисю
Рю
- ТХАктриса
Тиэко
Хигасияма
- СХАктриса
Сэцуко
Хара
- ХСАктриса
Харуко
Сугимура
- СЯАктёр
Со
Ямамура
- КМАктриса
Кунико
Миякэ
- ККАктриса
Кёко
Кагава
- ЭТАктёр
Эидзиро
Тоно
- ННАктёр
Нобуо
Накамура
- СОАктёр
Сиро
Осака
- ХТАктёр
Хисао
Тоакэ
- ТНАктриса
Тэруко
Нагаока
- МСАктриса
Мицуко
Сакура
- ТТАктриса
Тоёко
Такахаси
- ТААктёр
Тору
Абэ
- ЯОСценарист
Ясудзиро
Одзу
- ТЯПродюсер
Такэси
Ямамото
- ЮАОператор
Юхару
Ацута