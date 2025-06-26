Токийская история (фильм, 1953) смотреть онлайн бесплатно

Пожилая супружеская пара едет изпровинции вТокио навестить детей: сына, ставшего доктором, идочь, открывшую салон красоты. Дети слишком заняты, поэтому отсылают родителей накурорт. После бессонной ночи нашумном курорте родители возвращаются вТокио. Перед темкак уехать, мать проводит ночь совдовой другого сына, аотец встречается сосвоими старыми собутыльниками. Выходит так, чтотолько вдова сына оказывает старикам достойный прием слюбовью ивниманием, которые имтак нужны.

