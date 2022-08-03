Тишина (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Of Silence
Ужасы, Драма89 мин18+
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О фильме
Колби Вэн По — бывший дайвер, у которого прогрессирует глухота, но он счастлив этому, поскольку с детства склонен к уходу от реальности в собственный мир. Звуки реального мира несказанного его раздражают, он старается избежать их, все больше погружаясь в свой мир, мир тишины. Однако после трагической гибели своей жены тишина заговорила с ним потусторонними голосами…
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Драма, Триллер
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
3.0 КиноПоиск
2.7 IMDb
- ДСРежиссёр
Джеримайя
Сайис
- ДСАктёр
Джеримайя
Сайис
- МЛАктриса
Масьела
Луша
- ЭГАктриса
Эшли
Гиллеспи
- НТАктриса
Неджарра
Таунсенд
- МЛАктёр
Мэттью
Лоуренс
- Актёр
Мьюз
Уотсон
- ПКАктёр
Пол
Кунео
- УРАктёр
Уилл
Родригез
- ДШАктёр
Джозеф
Шелл
- ДССценарист
Джеримайя
Сайис
- ДСПродюсер
Джеримайя
Сайис
- РДПродюсер
Рукмани
Джонс
- ШЛПродюсер
Шейла
Ланж
- ДШХудожник
Джозеф
Шелл
- ИГМонтажёр
Имон
Гленнон
- ФВКомпозитор
Фредерик
Видман