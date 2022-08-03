Тишина
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Тишина

Тишина (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Of Silence
Ужасы, Драма89 мин18+

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О фильме

Колби Вэн По — бывший дайвер, у которого прогрессирует глухота, но он счастлив этому, поскольку с детства склонен к уходу от реальности в собственный мир. Звуки реального мира несказанного его раздражают, он старается избежать их, все больше погружаясь в свой мир, мир тишины. Однако после трагической гибели своей жены тишина заговорила с ним потусторонними голосами…

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

3.0 КиноПоиск
2.7 IMDb