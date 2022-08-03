Тишина (фильм, 2014) смотреть онлайн

Колби Вэн По — бывший дайвер, у которого прогрессирует глухота, но он счастлив этому, поскольку с детства склонен к уходу от реальности в собственный мир. Звуки реального мира несказанного его раздражают, он старается избежать их, все больше погружаясь в свой мир, мир тишины. Однако после трагической гибели своей жены тишина заговорила с ним потусторонними голосами…

