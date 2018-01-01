Three Identical Strangers
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Three Identical Strangers

Three Identical Strangers (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Three Identical Strangers
Документальные, Драмы93 мин18+

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Сюжет

Благодаря невероятному совпадению три абсолютно незнакомых человека узнали, что они, оказывается, родились как тройняшки, но были разделены при рождении и отданы в разные приeмные семьи. Их история моментально стала сенсацией и превратила парней в настоящих звeзд, но вскоре суровая действительность сорвала покровы с тайны их происхождения.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb