Three Identical Strangers (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Three Identical Strangers
Документальные, Драмы93 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Благодаря невероятному совпадению три абсолютно незнакомых человека узнали, что они, оказывается, родились как тройняшки, но были разделены при рождении и отданы в разные приeмные семьи. Их история моментально стала сенсацией и превратила парней в настоящих звeзд, но вскоре суровая действительность сорвала покровы с тайны их происхождения.
Three Identical Strangers смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыДрамы, Документальные, Детективы
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb