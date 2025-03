Thirty Seconds to Mars - Live at Download Festival 2013 (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Нет ничего удивительного в том, что группа Thirty Seconds to Mars постоянно устраивает успешные туры и участвует в качестве хедлайнера во многих фестивалях. Thirty Seconds to Mars проводит энергичные живые выступления и смешивает многие музыкальные жанры. Их философские и духовные тексты, концептуальные альбо мы и экспериментальную музыку сравнивали с творчеством Pink Floyd, The Cure, Tool и U2. На этом фестивале Джаред Лето и другие участники группы провели полноценное выступление и сыграли любимые хиты фанатов Closer to the Edge, Night of the Hunter, Search and Destroy, The Kill и многие другие композиции.



