Фильм TheatreHD: Мартин Кушей: Милосердие Тита

Император Тит намерен жениться на Беренике, чем вызывает гнев патрицианки Вителлии. Вителлия требует от влюблённого в неё Секста возглавить мятеж против Тита. Однако после разнообразных перипетий Тит всё же выбирает в супруги Вителлию. Та пытается остановить Секста, но уже поздно: он поджёг Ка�питолий и пытался убить Тита, своего лучшего друга. Императору удаётся уцелеть, но вокруг него расцвели измена и предательство, и будущее внушает мало надежды.



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