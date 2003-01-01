TheatreHD: Мартин Кушей: Милосердие Тита
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TheatreHD: Мартин Кушей: Милосердие Тита

Фильм TheatreHD: Мартин Кушей: Милосердие Тита

2003, La clemenza di Tito
Драма18+
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О фильме

Император Тит намерен жениться на Беренике, чем вызывает гнев патрицианки Вителлии. Вителлия требует от влюблённого в неё Секста возглавить мятеж против Тита. Однако после разнообразных перипетий Тит всё же выбирает в супруги Вителлию. Та пытается остановить Секста, но уже поздно: он поджёг Капитолий и пытался убить Тита, своего лучшего друга. Императору удаётся уцелеть, но вокруг него расцвели измена и предательство, и будущее внушает мало надежды.

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Страна
Германия, Австрия
Жанр
Драма
Качество
Full HD

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