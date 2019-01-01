The Souvenir (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Джулия – дочь богатых и равнодушных к искусству родителей – учится в Лондоне и мечтает стать кинорежиссeром. Педагоги киношколы не очень-то верят в такую возможность – девушка из богатой семьи, жизни не знает, о чeм она будет писать и снимать? Возможность узнать, какой драматичной и болезненн�ой может быть жизнь, появляется у Джулии вместе с первым возлюбленным – денди Энтони, дипломированным искусствоведом, сотрудником министерства иностранных дел и героиновым наркоманом.



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