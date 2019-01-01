The Souvenir (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, The Souvenir
Драмы, Детективы115 мин18+
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Сюжет
Джулия – дочь богатых и равнодушных к искусству родителей – учится в Лондоне и мечтает стать кинорежиссeром. Педагоги киношколы не очень-то верят в такую возможность – девушка из богатой семьи, жизни не знает, о чeм она будет писать и снимать? Возможность узнать, какой драматичной и болезненн�ой может быть жизнь, появляется у Джулии вместе с первым возлюбленным – денди Энтони, дипломированным искусствоведом, сотрудником министерства иностранных дел и героиновым наркоманом.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыДрамы, Мелодрамы, Детективы
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДХРежиссёр
Джоанна
Хогг
- ОСАктриса
Онор
Суинтон-Бирн
- ТБАктёр
Том
Бёрк
- Актриса
Тильда
Суинтон
- РААктёр
Ричард
Айоади
- ДААктёр
Джейганн
Айех
- ДМАктёр
Джек
МакМаллен
- ХЭАктриса
Ханна
Эшби Уорд
- ФУАктёр
Фрэнки
Уилсон
- БПАктриса
Барбара
Пирсон
- ДДАктёр
Джеймс
Доддс
- ДХСценарист
Джоанна
Хогг
- ДХПродюсер
Джоанна
Хогг
- КБПродюсер
Криспин
Бакстон
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ПМХудожник
Педро
Мора
- ГСХудожница
Грэйс
Снелл
- ДРОператор
Дэвид
Рэдекер