The Souvenir
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The Souvenir

The Souvenir (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, The Souvenir
Драмы, Детективы115 мин18+

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Сюжет

Джулия – дочь богатых и равнодушных к искусству родителей – учится в Лондоне и мечтает стать кинорежиссeром. Педагоги киношколы не очень-то верят в такую возможность – девушка из богатой семьи, жизни не знает, о чeм она будет писать и снимать? Возможность узнать, какой драматичной и болезненной может быть жизнь, появляется у Джулии вместе с первым возлюбленным – денди Энтони, дипломированным искусствоведом, сотрудником министерства иностранных дел и героиновым наркоманом.

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Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «The Souvenir»

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