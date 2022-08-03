The Doors: Концерт в Hollywood Bowl (фильм, 1968) смотреть онлайн

5 июля 1968 года группа The Doors вышла на сцену амфитеатра Голливуд Боул с концертом, которому суждено было стать легендой. The Doors выступали в поддержку своего третьего альбома Waiting For The Sun, поднявшегося до первой строчки в национальном хит-параде. Это было грандиозное выступление музыкального коллектива, находившегося на пике своей формы.

