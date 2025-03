The Bee Gees - One Night Only (фильм, 1997) смотреть онлайн

Сюжет

В 1997 году Bee Gees выступили с концертом One Night Only в комплексе MGM Grand в Лас-Вегасе. Это было единственное выступление группы в 1997 году и первый концерт почти за 10 лет. Братья Гибб исполнили свои шедевры 60-х, 70-х, 80-х и 90-х годов, в том числе множество песен, написанных для других музыкантов и ставших хитами. К ним относятся Islands In The Stream, Guilty, Heartbreaker, Our Love (Don't Throw It All Away) — специальный дуэт с их покойным братом Энди Гиббом, а также Immortality, исполненная при участии приглашенной исполнительницы Селин Дион, многократной победительницы премии Грэмми. Это был удивительный год для Bee Gees. Они стали членами Зала и музея славы рок-н-ролла и Зала славы авторов песен, а также получили Премию за музыкальные достижения всей жизни от Brit Awards, American Music Awards и World Music Awards.



