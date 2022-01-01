Тени Гойи
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Тени Гойи

Фильм Тени Гойи

2022, L'ombre de Goya par Jean-Claude Carrière
Документальный16+
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О фильме

Сценарист Жан-Клод Каррьер отправляется в своё последнее путешествие. Его путь лежит в Испанию, предмет его исследования — художник Франсиско Гойя, которым он всегда восхищался. Съёмки Испании, картины и гравюры Гойи перемежаются личными воспоминаниями о сюрреалисте Луисе Бунюэле, с которым Каррьер много работал, и размышлениями о вечных темах искусства. Глухота Гойи, война, эмиграция, безумие этого мира, в котором легко теряется «маленький человек», — всё это предстаёт в творчестве художника в зримых образах и делает его нашим современником.

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Страна
Франция, Испания, Португалия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD

Рейтинг

7.1 IMDb