Темные окна (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Безумный маньяк нападает на компанию друзей в загородном доме. Фильм «Темные окна» — хоррор о том, как ретрит обернулся игрой на выживание.



Компания друзей попадает в автокатастрофу. Троим удается выжить, а одна девушка погибает. Ее родители считают, что именно Тайли, Питер и Моника виновны в трагедии. И трое приятелей решают поехать за город в дом у озера, чтобы осмыслить пережитое и поддержать друг друга. Поначалу они хорошо проводят время, на природе у них получается отвлечься от жуткого несчастного случая, однако их идиллия длится недолго. В доме появляется сумасшедший маньяк в маске. Он жаждет превратить уикенд троих друзей в кошмар. И никто не сможет от него скрыться.



Есть ли у жестокого преступника мотив? И выживет ли все-таки кто-то из приятелей? Об этом расскажут «Темные окна», фильм 2023 года, смотреть онлайн который можно на видеосервисе Wink.

