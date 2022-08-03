Темная сторона желания (фильм, 2003) смотреть онлайн

Кабир Лал - беспокойный, опрометчивый и склонный к алкоголю юрист, чье саморазрушение не могут остановить даже лучшие друзья. Сония Кханна - молодая, сексуальная и опасная женщина. Она увлекает Кабира силой своих чар, и он готов ради нее на все, в том числе на преступление. С каждой встречей их взаимное влечение усиливается, пока она не предлагает избавиться от ее мужа - уже начинающего стареть промышленника Рохита Кханны. Но проблема возникает, когда после убийства мужа Сония меняет свое отношение к Кабиру и начинает принимать самостоятельные решения. Вскоре Кабир понимает, что его совесть, обстоятельства и Сония сыграли с ним злую шутку. Юридические тонкости, моральное самоистязание и сумасшедшая, разрушительная страсть и желание обладать Сонией ведут Кабира к неизбежному концу...

