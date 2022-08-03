Темная сторона желания (фильм, 2003) смотреть онлайн
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О фильме
Кабир Лал - беспокойный, опрометчивый и склонный к алкоголю юрист, чье саморазрушение не могут остановить даже лучшие друзья. Сония Кханна - молодая, сексуальная и опасная женщина. Она увлекает Кабира силой своих чар, и он готов ради нее на все, в том числе на преступление. С каждой встречей их взаимное влечение усиливается, пока она не предлагает избавиться от ее мужа - уже начинающего стареть промышленника Рохита Кханны. Но проблема возникает, когда после убийства мужа Сония меняет свое отношение к Кабиру и начинает принимать самостоятельные решения. Вскоре Кабир понимает, что его совесть, обстоятельства и Сония сыграли с ним злую шутку. Юридические тонкости, моральное самоистязание и сумасшедшая, разрушительная страсть и желание обладать Сонией ведут Кабира к неизбежному концу...
Рейтинг
- АСРежиссёр
Амит
Сахена
- ББАктриса
Бипаша
Басу
- ДААктёр
Джон
Абрахам
- ГГАктёр
Гульшан
Гровер
- ВПАктёр
Винай
Патхак
- РШАктёр
Ранвир
Шори
- АОАктриса
Анахита
Оберой
- ХВАктёр
Хэрш
Васишт
- ББАктёр
Бобби
Беди
- ШЧАктёр
Шиба
Чадха
- НМАктёр
Ниведа
Мехнди
- МБСценарист
Махеш
Бхатт
- НИСценарист
Ниранджан
Иенгар
- ПБПродюсер
Пуджа
Бхатт
- ТТХудожник
Тотта
Тарани
- АСМонтажёр
Амит
Сахена
- МККомпозитор
М.М.
Кеервани