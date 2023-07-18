Тем летом фильм смотреть онлайн

Якутская короткометражная драма о мужчине, который возвращается на развалины своего семейного дома и вспоминает о произошедшей там страшной трагедии. Умудренный годами Сэмэнчик приезжает в родное село. Там все еще стоит полуразрушенный дом, где прошло его детство. Он вспоминает то послевоенное лето. Сэмэнчику 10 лет, жизнь кажется безоблачной: мальчик играет с сестренкой, помогает родителям по хозяйству, катается на лошади... Новостям о беглых заключенных никто в семье не придает особого значения — ровно до того момента, пока не приходят трое незнакомцев, представившихся геологами. Очень скоро становится понятно, что так просто хозяев они не оставят. О том, что пришлось пережить Сэмэнчику, расскажет фильм 1996 года «Тем летом» — в сервисе Wink его можно смотреть онлайн.

