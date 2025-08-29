Если ищете легкую итальянскую комедию с налетом авантюризма, вам будет интересно это кино смотреть. «Телохранители» — ироничный взгляд на мир частной безопасности, где самоуверенность легко заменяет профессионализм.



Троих друзей, Фабио, Паоло и Чиро, увольняют из полиции Рима за вопиющую некомпетентность. Но главные герои не унывают и решают монетизировать свою репутацию, открыв охранное агентство. Их привлекает возможность работать с богатыми клиентами и окружить себя атрибутами успеха. Однако путь к славе оказывается тернистым и полным неожиданных препятствий. Фильм строится на контрасте между грандиозными амбициями и не менее грандиозными провалами: путь лихой троицы превращается в череду нелепых ситуаций, рожденных стремлением к роскошной жизни.



«Телохранители», смотреть который увлекательно благодаря столкновению жажды крутости с суровой реальностью, предлагают без осуждения посмеяться над наивной верой в легкий успех.

