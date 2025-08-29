Телохранители (фильм, 2000) смотреть онлайн
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О фильме
Если ищете легкую итальянскую комедию с налетом авантюризма, вам будет интересно это кино смотреть. «Телохранители» — ироничный взгляд на мир частной безопасности, где самоуверенность легко заменяет профессионализм.
Троих друзей, Фабио, Паоло и Чиро, увольняют из полиции Рима за вопиющую некомпетентность. Но главные герои не унывают и решают монетизировать свою репутацию, открыв охранное агентство. Их привлекает возможность работать с богатыми клиентами и окружить себя атрибутами успеха. Однако путь к славе оказывается тернистым и полным неожиданных препятствий. Фильм строится на контрасте между грандиозными амбициями и не менее грандиозными провалами: путь лихой троицы превращается в череду нелепых ситуаций, рожденных стремлением к роскошной жизни.
«Телохранители», смотреть который увлекательно благодаря столкновению жажды крутости с суровой реальностью, предлагают без осуждения посмеяться над наивной верой в легкий успех.
Рейтинг
- НПРежиссёр
Нери
Паренти
- СААктёр
Стефано
Антонуччи
- КДАктёр
Кристиан
Де Сика
- СКАктриса
Синди
Кроуфорд
- БИАктёр
Бьяджо
Иццо
- ВСАктриса
Виктория
Сильвстедт
- МБАктёр
Массимо
Болди
- АФАктриса
Анна
Фальчи
- КААктёр
Карлос
Альберто Валлес
- МГАктриса
Меган
Гэйл
- ЭСАктёр
Энцо
Сальви
- ФБСценарист
Фаусто
Брицци
- НПСценарист
Нери
Паренти
- ММСценарист
Марко
Мартани
- МАПродюсер
Маурицио
Амати
- АДПродюсер
Аурелио
Де Лаурентис
- ВКХудожница
Вера
Коссолино
- МСХудожница
Мария
Стильде Амбруцци
- ЛММонтажёр
Люка
Монтанари
- БДКомпозитор
Бруно
Дзамбрини