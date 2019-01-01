Телохранитель бабушки
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Телохранитель бабушки

Телохранитель бабушки (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.02019, Lucky Grandma
Драмы, Криминал84 мин18+

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Сюжет

Где-то в Нью-Йорке гадалка предсказала бабушке большую удачу. Никогда не поздно начать жить в свое удовольствие. Бабушка сняла все деньги со счета и отправилась в казино. Сорвать огромный куш в казино? Да легко! Нанять телохранителя? Не проблема! Черпая вдохновение из остросюжетных телесериалов, бабушка оказывается в эпицентре настоящих бандитских разборок. Теперь несладко будет всем!

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Криминал, Драмы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
6.3 IMDb