Телохранитель бабушки (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Где-то в Нью-Йорке гадалка предсказала бабушке большую удачу. Никогда не поздно начать жить в свое удовольствие. Бабушка сняла все деньги со счета и отправилась в казино. Сорвать огромный куш в казино? Да легко! Нанять телохранителя? Не проблема! Черпая вдохновение из остросюжетных телесериал�ов, бабушка оказывается в эпицентре настоящих бандитских разборок. Теперь несладко будет всем!



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