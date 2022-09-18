Тело студента (фильм, 2022) смотреть онлайн

Бодрый молодежный ужастик о том, как школьная вечеринка превратилась в кровавую баню, с дочерью Кевина Смита в одной из главных ролей. Группа старшеклассников решает весело провести время прямо в стенах школы. Ребята крадут виски из кабинета учителя физкультуры и устраивают вечеринку у школьного бассейна. Вечер перестает быть томным, когда на одного из учеников нападает маньяк в костюме талисмана школы. Друзья пострадавшего понимают, что их жизни в опасности, и пытаются выбраться из здания, пока злодей с кувалдой не расправился с каждым из них. Смогут ли школьники спастись, смотрите в фильме ужасов «Тело студента» на Wink.

