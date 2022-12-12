Телки-кровососки
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Телки-кровососки

Телки-кровососки (фильм, 2019) смотреть онлайн

4.72019, Teenage Bloodsuckin' Bimbos
Ужасы, Комедия105 мин18+

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О фильме

Изгой общества попадает в ночной мир вечеринок и кровопускания, познакомившись с трио подростков-вампиров.

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
3.4 IMDb