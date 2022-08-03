Wink
Детям
Телефон

Телефон (фильм, 1944) смотреть онлайн

1944, Телефон
Мультфильм, Советские мультфильмы12 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Мультипликационный фильм «Телефон» — классика советской анимации. Главную роль в нем сыграл детский поэт и писатель Корней Чуковский — автор стихотворения «Телефон», которое легло в основу мультфильма.

«У меня зазвонил телефон. Кто говорит? — Слон», — эти строки, с которых начинается сказка Чуковского, знают, пожалуй, все дети нашей страны. Мультфильм, снятый режиссером Михаилом Цехановским, точно следует первоисточнику. Голоса говорящим животным, с которыми по телефону разговаривает поэт, подарили советские актеры театра и кино: Леонид Пирогов, Георгий Вицин, Юрий Хржановский и Владимир Володин.

Благодаря визуальному стилю, вышедший в 1944 году мультфильм «Телефон» до сих пор смотрится невероятно хорошо. Пожалуй, это лучший способ познакомить детей с творчеством Корнея Чуковского.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
SD
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.8 IMDb