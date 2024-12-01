Тед К. Унабомбер (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
История о том, как талантливый математик и философ Тед Качинский стал террористом по прозвищу Унабомбер. 17 лет он рассылал бомбы учёным, которые поддерживали научный прогресс, потому что считал, что современные технологии — это худшее, что когда-либо случалось с человечеством, и продвигать их — не что иное, как преступление.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ТСРежиссёр
Тони
Стоун
- ШКАктёр
Шарлто
Копли
- ККАктёр
Кристиан
Кэллоуэй
- ТРАктёр
Тамус
Раундс
- КСАктриса
Кейт
Скотт
- ДУАктёр
Дэвид
Уорд
- ЛКАктриса
Луис
Кейстер
- БДАктёр
Боб
Дженнингс
- ТГАктриса
Тереза
Гарлэнд
- ЭСАктёр
Эндрю
Сенн
- БСАктёр
Брэндон
Симан
- ДРСценарист
Джон
Розенталь
- ТССценарист
Тони
Стоун
- ШКПродюсер
Шарлто
Копли
- МФПродюсер
Мэтт
Фландерс
- ТСПродюсер
Тони
Стоун
- МАПродюсер
Мелисса
Ауф дер Маур
- ДППродюсер
Джейк
Перлин
- ПППродюсер
Потси
Пончироли
- КЛХудожница
Кейт
Линдсей
- ОТХудожница
Одри
Тёрнер
- РДХудожница
Рэчел
Дама
- РММонтажёр
Роберт
Мид
- ТСМонтажёр
Тони
Стоун
- НКОператор
Нэйтан
Корбин
- ЭПОператор
Этан
Палмер
- БДКомпозитор
Бенжамин
Джон Пауэр