Тед К. Унабомбер (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

История о том, как талантливый математик и философ Тед Качинский стал террористом по прозвищу Унабомбер. 17 лет он рассылал бомбы учёным, которые поддерживали научный прогресс, потому что считал, что современные технологии — это худшее, что когда-либо случалось с человечеством, и продвигать их — не что иное, как преступление.

