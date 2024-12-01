Тед К. Унабомбер
Wink
Фильмы
Тед К. Унабомбер
7.62021, Тед К. Унабомбер
Драма, Криминал117 мин18+

Тед К. Унабомбер (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

История о том, как талантливый математик и философ Тед Качинский стал террористом по прозвищу Унабомбер. 17 лет он рассылал бомбы учёным, которые поддерживали научный прогресс, потому что считал, что современные технологии — это худшее, что когда-либо случалось с человечеством, и продвигать их — не что иное, как преступление.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тед К. Унабомбер»