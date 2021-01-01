Фильм Театр в кино: Травиата

Театр в кино: Травиата
Спектакль Московского музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана.
Режиссер-постановщик — народный артист России Дмитрий Бертман. Музыкальным руководителем спектакля стал народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан Александр Сладковский.
Либретто Франческо Мария Пьяве по мотивам романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями».

