Фильм Театр в кино: Травиата
2021, Театр в кино: Травиата
16+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
Спектакль Московского музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана.
Режиссер-постановщик — народный артист России Дмитрий Бертман. Музыкальным руководителем спектакля стал народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан Александр Сладковский.
Либретто Франческо Мария Пьяве по мотивам романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями».
СтранаРоссия
КачествоFull HD
Рейтинг
- ДВРежиссёр
Дарья
Вендина
- ДБРежиссёр
Дмитрий
Бертман
- ЛСАктриса
Лидия
Светозарова
- ЕОАктриса
Екатерина
Облезлова
- ПМАктёр
Пётр
Морозов
- ЛКАктриса
Лариса
Костюк
- КБАктёр
Константин
Бржинский
- АИАктёр
Алексей
Исаев
- МСАктёр
Михаил
Серышев
- ДСАктёр
Дмитрий
Скориков
- ВФАктёр
Виталий
Фомин
- ИМАктёр
Игорь
Морозов
- АДСценарист
Александр
Дюма-сын
- ФМСценарист
Франческо
Мария Пиаве
- ИНХудожник
Игорь
Нежный
- ТТХудожница
Татьяна
Тулубьева
- ДВКомпозитор
Джузеппе
Верди