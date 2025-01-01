Тайная вечеря
Wink
Фильмы
Тайная вечеря

Тайная вечеря (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, The Last Supper
Исторический, Драма18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Историческая драма «Тайная вечеря» — фильм режиссера Мауро Боррелли — напряженный взгляд на последние часы Иисуса глазами его ближайших учеников.

Повествование ведется от лица апостола Петра. Его голос поначалу тверд и решителен, но постепенно он начинает дрожать от сомнений и страха. Иуда предстает в фильме не бездушным предателем, а трагической фигурой, потерянным человеком, который борется с искушением, однако проигрывает эту схватку. Снятая в теплой палитре, картина отсылает к полотнам Возрождения, при этом звучит современно — как рассказ о человеческой слабости и надежде. Здесь мало действия, но много тишины, долгих взглядов и ожидания неизбежного.

Если вы готовы к сложному разговору о вере, вине и прощении, пришло время смотреть фильм «Тайная вечеря».

Страна
США
Жанр
Исторический, Драма

Рейтинг

5.1 IMDb