Тайна заколдованного зеркала (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Нелли Рапп отправляется в Темный лес на поиски исчезнувшей матери. Новый фильм фэнтези-серии по книгам Мартина Видмарка. Юная Нелли, чья мать пропала при таинственных обстоятельствах, не желает мириться с произошедшим. Попытки разыскать маму приводят девочку в Темный лес, где хранится волшебное зеркало, с помощью которого можно общаться с умершими. Вместе с Нелли на поиски артефакта, способного объяснить, что случилось с исчезнувшей, отправляются верный пес Лондон и друг Валле — очень умный, но трусливый. Троице предстоит встретиться со множеством опасностей, чудесными существами и сказочными злодеями. Оставайтесь на Wink, чтобы узнать, в чем заключается «Тайна заколдованного зеркала» — фильм 2023 смотреть онлайн у нас можно в хорошем качестве.



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