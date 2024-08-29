Тайна самоубийцы (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Детектив расследует убийства подростков, которые оказываются связаны со смертью его собственной жены. Исландский триллер «Тайна самоубийцы» — фильм о психологических травмах, следы которых остаются даже спустя много лет.



Одинн старается смириться с внезапным самоубийством бывшей жены. Параллельно он пытается наладить отношения с дочерью Рун, завязать с алкоголем и вернуться на работу, где он занимается расследованием старых нераскрытых дел. Его первой задачей становиться понять, что случилось несколько лет назад в центре для трудных подростков, где были убиты двое детей. Тем временем Рун разбирает вещи покойной матери и погружается в ее прошлое. Одинн и Рун еще не знают, что их поиски рано или поздно объединятся в одной точке.



Жуткие тайны и мрачная атмосфера ждут вас в детективе «Тайна самоубийцы» 2023 года, смотреть онлайн который вы можете на Wink.

