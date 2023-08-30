Тайна проклятой обители (фильм, 2022) смотреть онлайн

Драматический хоррор о семейной паре, переезжающей в шикарный дом с давней историей. Паркер и Мадлен — молодожены, недавно купившие свой первый дом. Он стоит уже больше века и кажется паре просто сказочным вариантом. После заселения они обнаруживают вещи, принадлежавшие прошлым хозяевам: фотоаппарат со снимком потрясающе красивой женщины, а также письма некой Ребекки. Паркер воодушевлен: когда-то он выпустил успешную книгу, а теперь как раз ищет идею для следующего произведения. Он принимается изучать историю Ребекки и вскоре начинает видеть странную женщину, которая его преследует. Кто это — неприятное напоминание о его прошлых отношениях или что-то более жуткое? Ответы вы найдете в хорроре «Тайна проклятой обители». Смотреть онлайн этот фильм можно на видеосервисе Wink!

