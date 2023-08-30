Тайна проклятой обители (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Драматический хоррор о семейной паре, переезжающей в шикарный дом с давней историей. Паркер и Мадлен — молодожены, недавно купившие свой первый дом. Он стоит уже больше века и кажется паре просто сказочным вариантом. После заселения они обнаруживают вещи, принадлежавшие прошлым хозяевам: фотоаппарат со снимком потрясающе красивой женщины, а также письма некой Ребекки. Паркер воодушевлен: когда-то он выпустил успешную книгу, а теперь как раз ищет идею для следующего произведения. Он принимается изучать историю Ребекки и вскоре начинает видеть странную женщину, которая его преследует. Кто это — неприятное напоминание о его прошлых отношениях или что-то более жуткое? Ответы вы найдете в хорроре «Тайна проклятой обители». Смотреть онлайн этот фильм можно на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- ГПРежиссёр
Грег
Притикин
- Актёр
Джон
Магаро
- ЧХАктриса
Чэстен
Хэрмон
- АМАктриса
Айлиа
Марзолф
- ККАктриса
Катрина
Каннингэм
- ДКАктёр
Джеймс
Карпинелло
- ДСАктёр
Джейк
Сидни Коэн
- ТДАктриса
Тина
Д’Марко
- АААктриса
Амаша
Александра Скотт
- ПШАктёр
Пол
Шакман
- ГПСценарист
Грег
Притикин
- РППродюсер
Роб
Пэрис
- КБПродюсер
Ким
Барнард
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- МААктёр дубляжа
Моряна
Анттонен-Шестакова
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- МПМонтажёр
Майкл
Пальмерио
- ГПМонтажёр
Грег
Притикин
- АРОператор
Антонио
Риестра
- АРКомпозитор
Артуро
Родригес