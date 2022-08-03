Тайна парка развлечений (фильм, 2021) смотреть онлайн

В футуристическом парке аттракционов «Дикая Земля» проходит конкурс, в ходе которого люди превращаются в животных с помощью спецбраслетов, объединяются в команды и выполняют сложные задания. Вик, друг братьев-медведей Бриара и Брамбла, решает принять в нем участие. Его коллегами по команде становятся таинственный Леон и Бриар, убежденный, что все поверят, что он — человек в обличье медведя.

