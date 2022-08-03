Тайна парка развлечений (фильм, 2021) смотреть онлайн

Тайна парка развлечений
Тайна парка развлечений
9.12021, Boonie Bears: The Wild Life
Мультфильм, Приключения93 мин6+

О фильме

В футуристическом парке аттракционов «Дикая Земля» проходит конкурс, в ходе которого люди превращаются в животных с помощью спецбраслетов, объединяются в команды и выполняют сложные задания. Вик, друг братьев-медведей Бриара и Брамбла, решает принять в нем участие. Его коллегами по команде становятся таинственный Леон и Бриар, убежденный, что все поверят, что он — человек в обличье медведя.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Фантастика, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
4.7 IMDb