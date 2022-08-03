Тарзан на Манхэттене (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно

Спокойная жизнь в африканских джунглях для Тарзана окончилась с появление группы охотников под командованием мистера Брайтмора, который не только убил его мать шимпанзе Калу, но и похитил его подругу шимпанзе Читу. Охотники не оставили никаких следов, кроме оброненной коробки спичек с адресом: Нью-Йорк, 5-я улица, дом 22. Подпись «Черный зверь». Тарзан решается на опрометчивый шаг – броситься вдогонку за похитителями и убийцами в неизведанный мир под названием Нью-Йорк.

