Тарзан на Манхэттене (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Спокойная жизнь в африканских джунглях для Тарзана окончилась с появление группы охотников под командованием мистера Брайтмора, который не только убил его мать шимпанзе Калу, но и похитил его подругу шимпанзе Читу. Охотники не оставили никаких следов, кроме оброненной коробки спичек с адресом: Нью-Йорк, 5-я улица, дом 22. Подпись «Черный зверь». Тарзан решается на опрометчивый шаг – броситься вдогонку за похитителями и убийцами в неизведанный мир под названием Нью-Йорк.
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.3 IMDb