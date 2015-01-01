Тариф "Игровой" - World of Tanks (фильм, 2015) смотреть онлайн

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Специальное предложение для любителей компьютерной игры World of Tanks. Эксклюзивно только абонентам Домашнего Интернета от Ростелеком на тарифе Игровой доступны: Специальный элитный премиум танк VIII уровня Т-44-100(Р) с тремя видами комуфляжа, 100% экипаж, навык Боевое Братство и дополнительный слот в ангаре в игре World of Tanks.



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