Шаловливой девочке Танюше приснилось, что еe игрушки — медвежонок Топ, собачка Тявка и кукла Нюша — вдруг ожили и начали проказничать, скакать и кувыркаться. Все старания девочки успокоить игрушки оказались тщетными…

