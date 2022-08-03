Танюша, Тявка, Топ и Нюша (фильм, 1954) смотреть онлайн
1954, Танюша, Тявка, Топ и Нюша
Для самых маленьких, Короткометражка15 мин0+
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О фильме
Шаловливой девочке Танюше приснилось, что еe игрушки — медвежонок Топ, собачка Тявка и кукла Нюша — вдруг ожили и начали проказничать, скакать и кувыркаться. Все старания девочки успокоить игрушки оказались тщетными…
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Для самых маленьких, Короткометражка
Время15 мин / 00:15
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