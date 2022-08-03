Танюша, Тявка, Топ и Нюша
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Детям
Танюша, Тявка, Топ и Нюша

Танюша, Тявка, Топ и Нюша (фильм, 1954) смотреть онлайн

1954, Танюша, Тявка, Топ и Нюша
Для самых маленьких, Короткометражка15 мин0+

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О фильме

Шаловливой девочке Танюше приснилось, что еe игрушки — медвежонок Топ, собачка Тявка и кукла Нюша — вдруг ожили и начали проказничать, скакать и кувыркаться. Все старания девочки успокоить игрушки оказались тщетными…

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Для самых маленьких, Короткометражка
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг

6.8 КиноПоиск