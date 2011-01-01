Танцы на улицах: Нью-Йорк (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

«Танцы на улицах: Нью-Йорк» – это голландский ответ известным танцевальным кинофраншизам «Шаг вперед» и «Уличные танцы». Получился ли он убедительным, вы можете проверить онлайн и совершенно бесплатно.



Пятерке лучших хореографических коллективов Нидерландов удается получить приглашение поучаствовать в крупнейшем соревновании по стрит-дэнсу, проходящем в Нью-Йорке. Уже в аэропорту танцоры узнают, что их поездка отменяется из-за отказа в финансировании. Большинство ребят решают остаться дома, но в каждой группе находится по одному герою-одиночке, готовому отправиться на конкурс самостоятельно. Так формируется команда из пяти танцоров – Рэя, Сэмюэля, Квенти, Тары и Нины, ставшей в компании негласным лидером. Параллельно с тренировками стрит-дансеров развиваются драматические истории каждого из них. Рэй впервые в жизни встречает в Нью-Йорке своего отца и пытается наладить отношения с этим пока незнакомым мужчиной. Сэмюэль, тяжело переживающий измену бывшей девушки, находит новую подругу, но и ее верность вызывает у молодого человека сомнения. Квенти завязывает отношения с Ниной, но и у этой пары все складывается далеко не гладко. В довершение ко всему Тара пытается подзаработать на стороне и устраивается танцовщицей в стрип-клуб. Не помешает ли столь насыщенная личная жизнь голландских стрит-дансеров достойно выступить на соревнованиях, вы узнаете, посмотрев фильм «Танцы на улицах: Нью-Йорк» онлайн в хорошем качестве.



Танцы на улицах: Нью-Йорк смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.