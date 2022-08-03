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Танцевальный лагерь

Танцевальный лагерь (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Dance Camp
Мюзикл, Драма80 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Главный герой не подозревал какое насыщенное лето его ждет в танцевальном лагере!

Страна
США
Жанр
Комедия, Мюзикл, Драма
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
3.9 IMDb