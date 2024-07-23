Таинственный лес (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

После развода одинокий путешественник отправляется в тяжелый поход, чтобы сбежать от проблем. Однако в пути ему начинает казаться, что за ним кто-то следит. Психологический хоррор «Таинственный лес» — фильм о всепоглощающей тревоге, снятый новозеландским комиком Томасом Сэйнсбери, также сыгравшим в нем главную роль.



Иэн никогда не был большим любителем походов, но, пережив травматичный развод и устав от повседневной жизни, он решается пройти по самому длинному пешему маршруту в Новой Зеландии. Несмотря на все попытки избегать других путешественников, в дороге он натыкается на чересчур общительного Никки, а после — на Остина и Монику, пару молодоженов, проводящих здесь медовый месяц. Cкоро Иэн начинает видеть в зарослях странные фигуры и решает, что за ним кто-то следит. Что это: плод его обостренного тревогой воображения или нечто куда более опасное?



Жуткая атмосфера неизвестности и напряженные отношения между участниками импровизированной команды ждут вас в неторопливом хорроре «Таинственный лес», смотреть онлайн в хорошем качестве который можно на Wink.

