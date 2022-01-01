Сыновья Рамзеса (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сыновья Рамзеса
Сыновья Рамзеса
2022, Goutte d'or
Драма94 мин18+

О фильме

Шарлатану из неблагополучного парижского района приходит настоящее видение, и это привлекает внимание банды малолетних преступников. Нетипичная французская криминальная драма «Сыновья Рамзеса» — фильм из программы «Неделя критики» в Каннах о связи людей и долге перед близкими.

Рамзес — маг и экстрасенс, обслуживающий рабочий район Парижа. Он связывается с духами умерших родственников, передает их слова скорбящим клиентам и делает предсказания. Вот только вся его карьера — лишь обман. Рамзес научился мастерски обводить людей вокруг пальца. Но вот однажды к нему приходит настоящее озарение, во время которого он видит тело подростка, пропавшего без вести. Именно его ищет преступная банда детей, орудующая в округе. Рамзес соглашается помочь малолетним бандитам.

Страна
Франция
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Актёры и съёмочная группа фильма «Сыновья Рамзеса»