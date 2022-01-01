Сыновья Рамзеса (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Шарлатану из неблагополучного парижского района приходит настоящее видение, и это привлекает внимание банды малолетних преступников. Нетипичная французская криминальная драма «Сыновья Рамзеса» — фильм из программы «Неделя критики» в Каннах о связи людей и долге перед близкими.
Рамзес — маг и экстрасенс, обслуживающий рабочий район Парижа. Он связывается с духами умерших родственников, передает их слова скорбящим клиентам и делает предсказания. Вот только вся его карьера — лишь обман. Рамзес научился мастерски обводить людей вокруг пальца. Но вот однажды к нему приходит настоящее озарение, во время которого он видит тело подростка, пропавшего без вести. Именно его ищет преступная банда детей, орудующая в округе. Рамзес соглашается помочь малолетним бандитам.
Рейтинг
- ККРежиссёр
Клеман
Кожитор
- КЛАктёр
Карим
Леклу
- ДОАктёр
Джавад
Отуи
- ЭДАктёр
Элиес
Дхисси
- ЯИАктриса
Ян
Илинь
- МЗАктёр
Малик
Зиди
- АБАктёр
Ахмед
Бенаисса
- ЭВАктриса
Эльза
Воллиастон
- ФУАктриса
Фарида
Ушани
- ТБСценарист
Тома
Бидеген
- ККСценарист
Клеман
Кожитор
- НДСценарист
Надя
Дюмошель
- ЭДПродюсер
Энгерран
Детервиль
- ЖРПродюсер
Жан-Кристоф
Реймон
- АОПродюсер
Амори
Овиз
- ХКХудожница
Хлоя
Камборнак
- ИПХудожница
Изабель
Паннетье
- СВОператор
Сильвен
Верде