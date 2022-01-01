Сыновья Рамзеса (фильм, 2022) смотреть онлайн

Шарлатану из неблагополучного парижского района приходит настоящее видение, и это привлекает внимание банды малолетних преступников. Нетипичная французская криминальная драма «Сыновья Рамзеса» — фильм из программы «Неделя критики» в Каннах о связи людей и долге перед близкими.



Рамзес — маг и экстрасенс, обслуживающий рабочий район Парижа. Он связывается с духами умерших родственников, передает их слова скорбящим клиентам и делает предсказания. Вот только вся его карьера — лишь обман. Рамзес научился мастерски обводить людей вокруг пальца. Но вот однажды к нему приходит настоящее озарение, во время которого он видит тело подростка, пропавшего без вести. Именно его ищет преступная банда детей, орудующая в округе. Рамзес соглашается помочь малолетним бандитам.



