Сын Монте-Кристо (фильм, 1940) смотреть онлайн бесплатно

1865 год. Генерал Гурко Лейнен — диктатор Лихтенштейна и всех Балкан хочет установить на своей территории тоталитарный режим при помощи войск Наполеона III. Для этого ему нужен заем. Но не суждено сбыться злобным замыслам негодяя. Ему противостоит сын Монте-Кристо, банкир, у которого генерал надеялся получить деньги на осуществление своих замыслов.

