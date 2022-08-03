Сын Монте-Кристо (фильм, 1940) смотреть онлайн бесплатно
8.01940, The Son of Monte Cristo
Драма, Приключения101 мин0+
О фильме
1865 год. Генерал Гурко Лейнен — диктатор Лихтенштейна и всех Балкан хочет установить на своей территории тоталитарный режим при помощи войск Наполеона III. Для этого ему нужен заем. Но не суждено сбыться злобным замыслам негодяя. Ему противостоит сын Монте-Кристо, банкир, у которого генерал надеялся получить деньги на осуществление своих замыслов.
СтранаСША
ЖанрПриключения, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
6.2 IMDb
