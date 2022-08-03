Сын Монте-Кристо
Сын Монте-Кристо

Сын Монте-Кристо (фильм, 1940) смотреть онлайн бесплатно

8.01940, The Son of Monte Cristo
Драма, Приключения101 мин0+

О фильме

1865 год. Генерал Гурко Лейнен — диктатор Лихтенштейна и всех Балкан хочет установить на своей территории тоталитарный режим при помощи войск Наполеона III. Для этого ему нужен заем. Но не суждено сбыться злобным замыслам негодяя. Ему противостоит сын Монте-Кристо, банкир, у которого генерал надеялся получить деньги на осуществление своих замыслов.

Страна
США
Жанр
Приключения, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.2 IMDb