Фильмы
Сын Джо
Актёры и съёмочная группа фильма «Сын Джо»

Актёры и съёмочная группа фильма «Сын Джо»

Режиссёры

Филипп Гийяр

Philippe Guillard
Режиссёр

Актёры

Жерар Ланвен

Gérard Lanvin
АктёрJo Canavero
Оливье Маршаль

Olivier Marchal
АктёрLe Chinois
Венсан Москато

Vincent Moscato
АктёрPompon
Жереми Дюваль

Jeremy Duvall
АктёрTom Canavero
Карина Ломбард

Karina Lombard
АктрисаAlice Hamilton
Аббес Захмани

Abbes Zahmani
АктёрLe Boulon
Пьер ЛаПляс

Pierre LaPlace
АктёрFrontignan
Лионель Астье

Lionnel Astier
АктёрBernard
Лоран Ольмедо

Laurent Olmédo
АктёрFrançois
Даррен Адамс

Darren Adams
АктёрJonah Tukalo
Софьян Беттаар

Sofiane Bettahar
АктёрBouboule
Грэйс Хэнкок

Grace Hancock
АктрисаFanny
Жан-Мари Комбелье

Jean-Marie Combelles
АктёрLe père Puissagay
Режис Мэйнард

Régis Maynard
АктёрLe père de Titi
Дидье Ламайсон

Didier Lamaison
АктёрLe prof de maths

Сценаристы

Филипп Гийяр

Philippe Guillard
Сценарист

Продюсеры

Сирил Кольбо-Жюстен

Cyril Colbeau-Justin
Продюсер
Оливье Маршаль

Olivier Marchal
Продюсер
Адриан Политовски

Adrian Politowski
Продюсер

Художники

Мартина Рапен

Martine Rapin
Художница

Операторы

Людовик Кольбо-Жюстен

Ludovic Colbeau-Justin
Оператор

Композиторы

Алексис Ро

Alexis Rault
Композитор