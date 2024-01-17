Святая месть (фильм, 2021) смотреть онлайн

Пастор-пацифист впервые прибегает к насилию, чтобы отомстить убийце своей дочери. Кровавый триллер с участием Майка Ломбарди, Марка Менчаки и известных рок-музыкантов.



Пастор протестантской церкви Джон Бишоп один воспитывает двух дочерей и пытается привить им принципы ненасилия, решая любые проблемы исключительно мирным путем. Однажды его дочь Ребекка становится случайной свидетельницей жестокого избиения подельника преступником по имени Рам. Злодей тут же расправляется с ней, и вскоре Бишопа настигает чудовищная весть о смерти дочери. В душе пастора разгорается праведный гнев, он мечтает, чтобы убийца был наказан. Детектив Джед, расследующий убийство Ребекки, выходит на Рама и подталкивает Джона к кровавому самосуду.



