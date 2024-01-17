Святая месть
Святая месть
7.62021, The Retaliators
Боевик, Триллер95 мин18+
О фильме

Пастор-пацифист впервые прибегает к насилию, чтобы отомстить убийце своей дочери. Кровавый триллер с участием Майка Ломбарди, Марка Менчаки и известных рок-музыкантов.

Пастор протестантской церкви Джон Бишоп один воспитывает двух дочерей и пытается привить им принципы ненасилия, решая любые проблемы исключительно мирным путем. Однажды его дочь Ребекка становится случайной свидетельницей жестокого избиения подельника преступником по имени Рам. Злодей тут же расправляется с ней, и вскоре Бишопа настигает чудовищная весть о смерти дочери. В душе пастора разгорается праведный гнев, он мечтает, чтобы убийца был наказан. Детектив Джед, расследующий убийство Ребекки, выходит на Рама и подталкивает Джона к кровавому самосуду.

Следите за перерождением миролюбивого христианина в жестокого карателя с триллером «Святая месть» — фильм 2021 смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
США
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.3 IMDb

