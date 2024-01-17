Святая месть (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Пастор-пацифист впервые прибегает к насилию, чтобы отомстить убийце своей дочери. Кровавый триллер с участием Майка Ломбарди, Марка Менчаки и известных рок-музыкантов.
Пастор протестантской церкви Джон Бишоп один воспитывает двух дочерей и пытается привить им принципы ненасилия, решая любые проблемы исключительно мирным путем. Однажды его дочь Ребекка становится случайной свидетельницей жестокого избиения подельника преступником по имени Рам. Злодей тут же расправляется с ней, и вскоре Бишопа настигает чудовищная весть о смерти дочери. В душе пастора разгорается праведный гнев, он мечтает, чтобы убийца был наказан. Детектив Джед, расследующий убийство Ребекки, выходит на Рама и подталкивает Джона к кровавому самосуду.
Следите за перерождением миролюбивого христианина в жестокого карателя с триллером «Святая месть» — фильм 2021 смотреть онлайн можно на Wink.
- СГРежиссёр
Сэмюэл
Гонсалес мл.
- МЛРежиссёр
Майк
Ломбарди
- БСРежиссёр
Бриджет
Смит
- МЛАктёр
Майк
Ломбарди
- ММАктёр
Марк
Менчака
- ДГАктёр
Джозеф
Гатт
- ККАктриса
Кэти
Келли
- ДШАктёр
Джекоби
Шеддикс
- БОАктёр
Брайан
О’Хэллоран
- ШУАктриса
Шэннан
Уилсон
- ЗБАктёр
Золтан
Батори
- АМАктёр
Айвен
Муди
- ДДСценарист
Даррен
Джир
- Продюсер
Аллен
Ковач
- МЛПродюсер
Майк
Ломбарди
- РКПродюсер
Рой
Корякин
- БЭХудожница
Бриттани
Энн Кормак
- ДХОператор
Джозеф
Хенниган
- КДКомпозитор
Кайл
Диксон
- МСКомпозитор
Майкл
Стейн