Свистать всех наверх!
Актёры и съёмочная группа фильма «Свистать всех наверх!»

Режиссёры

Исаак Магитон

Режиссёр

Актёры

Алеша Сапарев

АктёрМиша Ерохин
Саша Павелко

АктёрЖенька
Виталий Чижиков

АктёрБорис
Саша Ясенев

АктёрВаська Хихикало
Александр Елистратов

АктёрМолчун
Вася Михалин

Актёр
Сережа Михалин

Актёр
Дая Смирнова

Актрисатётя Клава
Ольга Маркина

Актрисамедноволосая дама
Арсений Назаренко

Актёр

Продюсеры

Яков Звонков

Продюсер

Художники

Борис Комяков

Художник
Тамара Горшенина

Художница

Операторы

Андрей Масленников

Оператор

Композиторы

Александр Зацепин

Композитор