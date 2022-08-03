Свирепые создания (фильм, 1996) смотреть онлайн
8.31996, Fierce Creatures
Комедия89 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Расчетливый магнат Род МакКейн покупает убыточный лондонский зоопарк в надежде превратить его в сверхприбыльное предприятие. Вместо небольших пушистых зверьков в клетках поселятся только самые свирепые хищники.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрКомедия
КачествоFull HD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ФСРежиссёр
Фред
Скеписи
- ДКАктёр
Джон
Клиз
- ДЛАктриса
Джейми
Ли Кёртис
- ККАктёр
Кевин
Клайн
- РЛАктёр
Роберт
Линдсей
- МПАктёр
Майкл
Пэйлин
- РКАктёр
Ронни
Корбетт
- КЛАктриса
Кэри
Лоуэлл
- ББАктёр
Билли
Браун
- МААктриса
Мария
Аиткен
- ДГАктёр
Дерек
Гриффитс
- ДКСценарист
Джон
Клиз
- ИДСценарист
Иэн
Джонстоун
- УГСценарист
Уильям
Голдман
- Сценарист
Терри
Джонс
- ДКПродюсер
Джон
Клиз
- Продюсер
Майкл
Шамберг
- СЭПродюсер
Стив
Эбботт
- ПКПродюсер
Патриция
Карр
- КФХудожник
Кевин
Фиппс
- ПХХудожник
Питер
Хоуитт
- СМХудожница
Стефени
МакМиллан
- РГМонтажёр
Роберт
Гибсон
- ИБОператор
Иэн
Бейкер
- ЭБОператор
Эдриан
Биддл
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит