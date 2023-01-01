Свингеры (фильм, 1993) смотреть онлайн

Сюжет

Юные студенты Петер, Томас и Арвид без ума от музыки в стиле свинг. И это большая проблема, ведь герои живут в Гамбурге 1939 года, зажигательные ритмы свинга запрещены Гитлером как американская идеологическая зараза, так что их увлечение может стоить им не только свободы, но и головы.



Увы, ребята слишком молоды, чтобы оценить весь риск своей игры в бунтарей: днем — члены гитлерюгенда, вечером они самозабвенно свингуют и с презрением говорят о фюрере. Игре конец, когда гестапо хватает отца Петера за сочувствие к евреям, а сами герои попадают в поле зрения офицера СС. Для свингеров пришла пора суровых испытаний — как и для всего мира, на глазах падающего в ад глобальной войны.



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