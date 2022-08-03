Датская трагикомедия о сексе и одиночестве, вышедшая на экран в 2016 году. Картина понравится всем ценителям независимого кино и артхауса. Убедиться в этом можно, если фильм «Свингер» смотреть онлайн в хорошем качестве.



Адам и Ирис из Копенгагена давно женаты и воспитывают семнадцатилетнего сына. Семейная жизнь для пары давно превратилась в рутину, поэтому они время от времени ездят разгонять тоску в загородный клуб для свингеров. Там герои развлекаются с такими же скучающими женатиками – Йоргеном и Ингеборгой, Яном и Болетт. Однажды заядлые любители обмена партнерами замечают, что успели подустать друг от друга, поэтому внезапное появление новой пары – Патрика и Патрисии – вносит оживление в их ряды. Свингеры начинают не только предаваться любовным утехам, но и плести хитроумные интриги. Адаму даже кажется, что он всерьез влюблен в Патрисию. К чему это приведет, увидите, если будете смотреть онлайн фильм «Свингер» (2016) в HD качестве.

