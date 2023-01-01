Свидание вслепую (фильм, 1987) смотреть онлайн

Сюжет

Уолтер Дэвис — трудоголик, и вполне естественно, что все свое внимание он уделяет работе, а не личной жизни или внешности. Для очень важной деловой встречи в ресторане с новым партнером из Японии, Уолтеру потребовалась спутница.



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