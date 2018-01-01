Wink
Светлана Журова. Бег к победе
Актёры и съёмочная группа фильма «Светлана Журова. Бег к победе»

Режиссёры

Егор Сушко

Режиссёр
Евгений Богатырев

Режиссёр

Актёры

Валерий Сюткин

Актёр
Александр Карелин

Актёр
Ирина Роднина

Актриса
Николай Гуляев

Актёр

Сценаристы

Евгений Богатырев

Сценарист

Продюсеры

Валерий Викулов

Продюсер
Владимир Голиков

Продюсер
Илья Качалов

Продюсер
Михаил Тюркин

Продюсер

Монтажёры

Светлана Тандит

Монтажёр
Денис Рубин

Монтажёр

Операторы

Павел Лаврухин

Оператор
Юрий Степанов

Оператор
Иван Грищенко

Оператор