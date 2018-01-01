Wink
Свайп: Правила съема в цифровую эпоху
Актёры и съёмочная группа фильма «Свайп: Правила съема в цифровую эпоху»

Режиссёры

Нэнси Джо Сэйлс

Nancy Jo Sales
Режиссёр

Актёры

Джонатан Бадин

Jonathan Badeen
Актёр
Мэнди Гинсберг

Mandy Ginsberg
Актриса
Нэнси Джо Сэйлс

Nancy Jo Sales
Актриса
Зои Стримпел

Zoe Strimpel
Актриса
Уитни Вульф

Whitney Wolfe Herd
Актриса

Сценаристы

Нэнси Джо Сэйлс

Nancy Jo Sales
Сценарист

Продюсеры

Карли Хьюго

Carly Hugo
Продюсер
Нэнси Джо Сэйлс

Nancy Jo Sales
Продюсер
Грейдон Картер

Graydon Carter
Продюсер

Монтажёры

Спенсер Ротман

Spencer Rothman
Монтажёр