Свадебный размер. Жизнь после (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

В документальном фильме ведущая проекта Анита Цой раскроет некоторые секреты создания и съемок «Свадебного размера», а также встретится с некоторыми участниками шоу прошлых сезонов.

Смогли ли герои еще похудеть и удержать вес на достигнутых килограммах? Продолжают ли они вести здоровый образ жизни или забросили все, как только вышли из студии?

Сохранили семейные пары свои отношения или развелись? Как шоу «Свадебный размер» повлияло на жизнь его участников?



