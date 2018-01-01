Wink
Суперсекс
Актёры и съёмочная группа фильма «Суперсекс»

Актёры и съёмочная группа фильма «Суперсекс»

Режиссёры

Мэттью Модайн

Мэттью Модайн

Matthew Modine
Режиссёр

Актёры

Кевин Нилон

Кевин Нилон

Kevin Nealon
АктёрDick
Элизабет Перкинс

Элизабет Перкинс

Elizabeth Perkins
АктрисаJane
Руби Модайн

Руби Модайн

Ruby Modine
АктрисаJulie
Эдвард Эснер

Эдвард Эснер

Edward Asner
АктёрGeorge
Эфрен Рамирес

Эфрен Рамирес

Efren Ramirez
АктёрBodega Guy / Donut Guy / Street 'John'

Сценаристы

Мэттью Модайн

Мэттью Модайн

Matthew Modine
Сценарист

Продюсеры

Хулио Макат

Хулио Макат

Julio Macat
Продюсер
Мэттью Модайн

Мэттью Модайн

Matthew Modine
Продюсер
Джо Торонто

Джо Торонто

Joe Toronto
Продюсер
Адам Рэкофф

Адам Рэкофф

Adam Rackoff
Продюсер

Монтажёры

Джесси С. Мэрион

Джесси С. Мэрион

Jessie S. Marion
Монтажёр

Операторы

Хулио Макат

Хулио Макат

Julio Macat
Оператор