Кристиану следует признать: налаженная жизнь катится к черту, сын-подросток, как многие в его возрасте, не желает общаться с отцом, а торговля элитными винами летит в пропасть из-за того, что чаще всего он сам потребляет свой товар. Но самое главное — от Кристиана ушла жена. И не просто ушла, а собирается замуж за… звезду мирового футбола, супермена, машину для секса!

