Суперкласико
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Суперкласико

Суперкласико (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Superclásico
Мелодрама, Комедия94 мин18+

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О фильме

Кристиану следует признать: налаженная жизнь катится к черту, сын-подросток, как многие в его возрасте, не желает общаться с отцом, а торговля элитными винами летит в пропасть из-за того, что чаще всего он сам потребляет свой товар. Но самое главное — от Кристиана ушла жена. И не просто ушла, а собирается замуж за… звезду мирового футбола, супермена, машину для секса!

Страна
Дания
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Суперкласико»