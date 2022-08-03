Суперкласико (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Superclásico
Мелодрама, Комедия94 мин18+
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О фильме
Кристиану следует признать: налаженная жизнь катится к черту, сын-подросток, как многие в его возрасте, не желает общаться с отцом, а торговля элитными винами летит в пропасть из-за того, что чаще всего он сам потребляет свой товар. Но самое главное — от Кристиана ушла жена. И не просто ушла, а собирается замуж за… звезду мирового футбола, супермена, машину для секса!
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ОКРежиссёр
Оле
Кристиан Мадсен
- МБАктёр
Микаэл
Бертелсен
- АВАктёр
Андерс
В. Бертельсен
- ДМАктёр
Джэми
Мортон
- ПСАктриса
Паприка
Стеэн
- ППАктёр
Пабло
Пирротта
- СЭАктёр
Себастьян
Эстебанес
- РБАктёр
Родольфо
Басиле
- СААктёр
Серджио
Аморим
- ГРАктёр
Герман
Ромеро
- ГЛАктёр
Габриэль
Лобьянко
- ОКСценарист
Оле
Кристиан Мадсен
- СЛПродюсер
Сигне
Лейк Йенсен
- ЛБПродюсер
Ларс
Бредо Рабек
- БЭПродюсер
Бо
Эрхардт
- СБМонтажёр
Сорен
Б. Эбби
- ЁЙОператор
Ёрген
Йоханссон
- ЙШКомпозитор
Йонас
Штрук